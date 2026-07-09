Victoria Villarruel habló de su futuro político en Tucumán: "No pienso en candidaturas"

El arzobispo alertó sobre aquellos que se esconden en "cuevas de corrupción" con el único fin de volverse ricos a costa del pueblo y denunció que estas prácticas inmorales profundizan la crisis económica y social, provocando directamente que "los pobres sean cada vez más pobres".

García Cuerva remarcó que la honestidad no debe depender de banderas políticas, sino que es una obligación de todos los dirigentes y exigió de forma rotunda apartarse de la intolerancia y la indiferencia hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Javier Milei encabezó la vigilia del 9 de Julio y agradeció a gobernadores

Javier Milei asistió al Tedeum por el Día de la Independencia

El presidente, Javier Milei, participó este jueves del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio.

A la tradicional homilía en la Catedral Metropolitana asistió también la totalidad de los ministros del Gabinete y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

La ceremonia religiosa central y el oficio de la misa fueron presididos por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, a la que también fue invitado el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras haber liderado temprano el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió a la ceremonia en Buenos Aires, ya que optó por quedarse en la provincia de Tucumán para participar de las celebraciones locales junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

Javier Milei encabezó la vigilia del 9 de Julio y agradeció a gobernadores

En el inicio de una nueva etapa de su gobierno, el presidente Javier Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Durante este esperado y emotivo acto patrio, el jefe de Estado agradeció el profundo compromiso y el firme apoyo de doce mandatarios aliados presentes en el lugar.

IMPORTANTE: Manuel Adorni firmó la Resolución 164/2025 antes de su renuncia y no hay feriado el viernes 10 de julio

El respaldo de los Gobernadores en Tucumán

Logros de gestión: Acompañado por todo su Gabinete, el jefe de Estado brindó un discurso de 20 minutos donde destacó como grandes hitos la baja de la inflación, la reducción de la pobreza, el fin de los piquetes y la caída del riesgo país.

Postal política: Tras la convocatoria liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli , la jornada dejó una fuerte imagen de respaldo institucional. Entre los mandatarios presentes estuvieron Osvaldo Jaldo, Alfredo Cornejo, Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Juan Pablo Valdés, entre otros.

Ausencias justificadas: Otros dirigentes dialoguistas, como Leandro Pullaro, Claudio Poggi y Alberto Weretilneck, habían sido invitados pero se ausentaron argumentando compromisos ineludibles en sus provincias y diversas dificultades logísticas.

Agenda legislativa: La foto de unidad funciona como una gran vidriera oficialista para impulsar reformas clave en el Congreso, entre las que se destacan la polémica reforma electoral —que busca la eliminación de las PASO—, la Ley de Inocencia Fiscal y la prohibición legal de emitir dinero para financiar al fisco.

La interna y el regreso: La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo presente en el acto tras el frío reencuentro que había protagonizado con el mandatario durante el Día de la Bandera. Al finalizar la ceremonia del 9 de Julio, la comitiva emprendió su regreso de forma inmediata a Buenos Aires para participar del habitual Tedeum metropolitano.

El presidente encabezó el acto patrio junto a su Gabinete y jefes provinciales

En el inicio de una nueva etapa de su gobierno, el presidente Javier Milei encabezó la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. Durante el esperado acto patrio, el jefe de Estado agradeció el profundo compromiso y apoyo de doce mandatarios aliados presentes.

Los gobernadores que acompañaron a Javier Milei

El mandatario llegó a la provincia pasadas las 23 horas acompañado por su Gabinete completo. En su discurso, que se extendió por aproximadamente 20 minutos, destacó los principales logros de su gestión: la baja de la inflación, la caída del riesgo país, la reducción de la pobreza y el fin de los piquetes.

La imagen de la jornada tuvo un innegable y alto contenido político. Gracias a la convocatoria liderada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Gobierno logró replicar una postal de respaldo institucional con la asistencia de los siguientes mandatarios:

Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Alfredo Cornejo (Mendoza)

Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Marcelo Orrego (San Juan)

Gustavo Sáenz (Salta)

Raúl Jalil (Catamarca)

Carlos Sadir (Jujuy)

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Rolando Figueroa (Neuquén)

Ignacio Torres (Chubut)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Leandro Zdero (Chaco)

Cabe destacar que otros dirigentes dialoguistas, como Leandro Pullaro, Claudio Poggi y Alberto Weretilneck, también habían sido invitados pero se ausentaron argumentando compromisos en sus provincias y dificultades logísticas.