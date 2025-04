"Nokia 1100": la metáfora tecno de Manuel Adorni para destruir al PRO

“El PRO a nivel nacional hizo que vuelvan los kirchneristas, por lo tanto, no es una oposición. Efectivamente fracasó y hoy quedó obsoleto. Siempre pongo el ejemplo de que ellos son un Nokia 1100 y nosotros somos un IPhone 16 Pro. Los dos sirven para hablar por teléfono, el tema es que uno quedó obsoleto”, lanzó Adorni, diferenciándose una vez mas de sus contrincantes.

Pese a esto, reconoció que “fueron parte del cambio” y de “la renovación de la Ciudad”, y que “han hecho infinidad de cosas bien desde que Gobiernan” pero retomó: “Hoy los que podemos sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina somos nosotros, no es el PRO”.

De cara a los comicios, el candidato a legislador porteño analizó que solamente se trata de “una elección de dos modelos”, en los que colocó a la vereda opuesta al candidato peronista, Leandro Santoro, ignorando al PRO en la lucha.

“Acá es una elección de dos modelos y de dos formas de ver el país el día del mañana, en este caso la Ciudad. El kirchnerismo de un lado y nosotros del otro. La miseria de un lado, nosotros del otro. Cristina, Alberto, Massa y nosotros del otro. No hay más que eso, la elección es eso”, expresó.

De cara al futuro, hizo referencia a la aplicación de recortes en territorio porteño y justificó: “Nosotros entendemos que lo que hacemos a nivel nacional se tiene que replicar en las provincias, en la Ciudad y en los municipios. El no kirchnerismo somos nosotros”.

Al respecto, Manuel Adorni volvió a mencionar a los “más de 2600 ravioles” - es decir, funcionarios con cargo - y al gasto en “casi 6 mil millones de pesos en pauta” durante el 2024. “¿Es necesario? Es un cuarto de lo que recaudan en patentes. Son formas de ver si se puede o no aplicar la motosierra. Esto no implica que la Ciudad esté mal, porque la han gestionado bien. Pero hay que dar un salto de calidad que no va a dar el PRO. Ellos consideran que está todo bien, nosotros no”.

Además, “el objetivo principal es frenar al kirchnerismo y el PRO no está capacitado para hacerlo porque lo demuestra la experiencia de los últimos años en Argentina”.

Sobre la falta de acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza, Adorni volvió a mencionar que se debe a que “no comparten agenda”, algo que sí sucede en la provincia con el diputado nacional Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.