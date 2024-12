Ordenan indagar a Mario Firmenich por el atentado al comedor de la Policía Federal perpetrado en 1976

El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara Federal en una causa que lleva adelante la jueza María Servini que consideró que el caso debía cerrarse. El caso estuvo años tramitándose en tribunales y pasó por todas las instancias.

“Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia, las olvidadas, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos. Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado. Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas”, advirtieron en el nuevo fallo los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El camarista Mariano Llorens sostuvo en su voto: “La historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.

La Cámara revocó los sobreseimientos de Mario Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.

El fallo por el que se ordena indagar a Mario Firmenich

“El delito, en principio, no tuvo como protagonista a ningún representante del Estado. Por lo contrario, fueron principalmente sus propios agentes los que resultaron víctimas del hecho, y fue una organización no estatal la que se atribuyó directamente el atentado”.

“ Y aunque no haya sido el poder público el responsable directo de esas muertes, heridos y daños, ya sea por acción u omisión, sus autoridades eran las encargadas de garantizar otro tipo de responsabilidad, que también constituye una violación a un interés fundamental, básico, de los derechos humanos. Esta vulneración no se limitó a un momento específico del pasado, sino que se extiende hasta la actualidad. Se trata del deber exclusivo y esencial del estado de investigar y dar respuesta y protección judicial a los derechos de las víctimas”.

El caso del atentado al comedor de la Policía Federal perpetrado en 1976

El atentado contra la Policía Federal Argentina en 1976, caso conocido como el ataque al comedor de la Policía Federal o ataque a Coordinación Federal, ocurrió el 2 de julio de 1976, cuando un artefacto explosivo cuya colocación se atribuyó la organización Montoneros estalló en la Superintendencia de Seguridad Federal (también conocida como Coordinación Federal) de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, causando el derrumbe del techo del comedor en momentos en que el lugar se hallaba lleno de suboficiales almorzando.

Murieron 23 personas y unas 110 resultaron heridas.

El año pasado, la jueza María Servini volvió a rechazar la intención de analizar las responsabilidades de Montoneros en el atentado.

En 2006, la jueza ya había rechazado una denuncia contra los presuntos autores del atentado al entender que no era un crimen de lesa humanidad.

El paso del tiempo derrumbó la posibilidad de analizarlos como crímenes comunes. El caso escaló a la Corte Suprema que en su momento confirmó es criterio.

En 2021, un grupo organizaciones civiles y unos 400 abogados pidieron la reapertura de la causa y que el caso sea declarado imprescriptible.