Otra gira: cuándo viaja Javier Milei a Estados Unidos para reencontrarse con Donald Trump

Qué es a denominada “Cumbre Escudo de las Américas”

Como se indicó, Javier Milei participará en Miami del encuentro denominado “Cumbre Escudo de las Américas”, organizado por Donald Trump en un hotel de su propiedad, vinculado a la “seguridad y defensa” del continente y al que también fueron invitados otros líderes de países latinoamericanos

Este evento se creó como una alternativa a las habituales Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con foco en una coalición específica de naciones alineadas con las políticas diplomáticas y bélicas del republicano que a finales de este año enfrentará elecciones legislativas con perspectivas complicadas para su gestión.

En esta "cumbre" buscará coordinar políticas para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” de la región, con temas como la “lucha contra bandas narco y cárteles narcoterroristas; estrategias para contrarrestar la migración ilegal y masiva, y la cooperación multilateral para enfrentar la influencia de Irán y sus socios en el continente, como Cuba y Nicaragua”.

Además del anfitrión y del mandatario argentino, allí estará presentes Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Xiomara Castro (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y representantes de Bolivia y Trinidad y Tobago.