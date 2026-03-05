Otra gira: cuándo viaja Javier Milei a Estados Unidos para reencontrarse con Donald Trump
El Presidente iniciará su nueva gira norteamericana en Miami, donde volverá a encontrarse con el republicano y otros líderes latinoamericanos.
Javier Milei partirá este viernes hacia los Estados Unidos, adonde iniciará en Miami una gira por ese país, que concluirá en Nueva York, desde donde volará directamente a Santiago de Chile para participar en actividades institucionales vinculadas a la asunción presidencial del también derechista José Antonio Kast.
Durante su escala en el estado de Florida, el Presidente asistirá al encuentro que reunirá a líderes latinoamericanos alineados tras la figura de Donald Trump, denominada “Cumbre Escudo de las Américas”, que tendrá lugar en un hotel en la ciudad de Doral, propiedad del mandatario estadounidense.
Una “cumbre” convocada por el magnate para ganar nuevos respaldos a los diferentes conflictos diplomáticos y bélicos que abrió últimamente en distintos puntos del planeta: desde Venezuela, pasando por Irán y los entredichos con Europa y avanzando a su deseado “cambio de régimen” en Cuba.
Hacia la “Argentina Week” en Nueva York
Desde Miami, Javier Milei continuará viaje hacia Nueva York para encabezar la apertura de la llamada “Argentina Week”, un evento destinado a “vender” a la Argentina, promoviendo inversiones y generando contactos con fondos y empresarios interesados en sectores estratégicos de nuestro país, especialmente aquellos vinculados a la energía, la minería y la agroindustria.
En ese caso, el Presidente incluye en su comitiva a una decena de gobernadores provinciales, entre los directamente aliados y otros cercanos a sus políticas de ajuste, que más pronto que tarde se terminarán pasándose a las filas libertarias.
Qué es a denominada “Cumbre Escudo de las Américas”
Como se indicó, Javier Milei participará en Miami del encuentro denominado “Cumbre Escudo de las Américas”, organizado por Donald Trump en un hotel de su propiedad, vinculado a la “seguridad y defensa” del continente y al que también fueron invitados otros líderes de países latinoamericanos
Este evento se creó como una alternativa a las habituales Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con foco en una coalición específica de naciones alineadas con las políticas diplomáticas y bélicas del republicano que a finales de este año enfrentará elecciones legislativas con perspectivas complicadas para su gestión.
En esta "cumbre" buscará coordinar políticas para “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” de la región, con temas como la “lucha contra bandas narco y cárteles narcoterroristas; estrategias para contrarrestar la migración ilegal y masiva, y la cooperación multilateral para enfrentar la influencia de Irán y sus socios en el continente, como Cuba y Nicaragua”.
Además del anfitrión y del mandatario argentino, allí estará presentes Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Xiomara Castro (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y representantes de Bolivia y Trinidad y Tobago.
