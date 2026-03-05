Se vienen más cambios en el Ministerio de Justicia: quiénes se van y quiénes quedan
El nuevo ministro Juan Bautista Mahiques pidió la renuncia a los titulares de la mayoría de los organismos que dependen de su cartera, con una sola excepción.
Como se informó, este jueves Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo del renunciado Mariano Cúneo Libarona, quien adujo “razones personales” para dejar el cargo.
La ceremonia oficial tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde estuvieron presentes funcionarios del gabinete, familiares y el ministro saliente; sobre todo, de quien fuera promotora del ascenso de Mahiques: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Y, obviamente, con Cúneo Libarona se va también el segundo en la cartera, el secretario de Justicia Sebastián Amerio, cuyo reemplazante ya confirmado es otro férreo karinista: Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y distinguido operador oficialista en los tribunales federales de Comodoro Py.
Más pedidos de renuncias en el Ministerio de Justicia
Pero los cambios no se reducen a la cúpula de la cartera de Justicia. Según se sabe, Juan Bautista Mahiques ya le ha pedido de la renuncia a todos o casi todos los titulares de organismos públicos que dependen del Ministerio que ahora comanda.
De Justicia dependen cinco organismos: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro.
Según fuentes del Ministerio, ya se solicitó la renuncia de los titulares de los cuatro primeros organismos mencionados, mientras que en la Procuración “no va a haber cambios”, según aseguraron; al menos por ahora.
Es que el organismo liderado por el procurador Santiago Castro Videla se encuentra en pleno proceso de llevar adelante “causas sensibles para el Estado” y por esa razón Mahiques prefiere que las mismas no se reinicien de cero. Por ejemplo, el litigio sobre la expropiación de YPF que se desarrolla en los tribunales de Nueva York.
