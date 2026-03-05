Se vienen más cambios en el Ministerio de Justicia: quiénes se van y quiénes quedan

Según fuentes del Ministerio, ya se solicitó la renuncia de los titulares de los cuatro primeros organismos mencionados, mientras que en la Procuración “no va a haber cambios”, según aseguraron; al menos por ahora.

Es que el organismo liderado por el procurador Santiago Castro Videla se encuentra en pleno proceso de llevar adelante “causas sensibles para el Estado” y por esa razón Mahiques prefiere que las mismas no se reinicien de cero. Por ejemplo, el litigio sobre la expropiación de YPF que se desarrolla en los tribunales de Nueva York.