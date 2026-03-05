Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

La llegada de Mahiques se produce en un contexto crítico para la Justicia argentina: más de un tercio de los juzgados federales se encuentran vacantes, lo que representa un desafío para la gestión del nuevo ministro. Los especialistas consideran que su experiencia como fiscal general de la Ciudad le permitirá abordar algunos de los problemas estructurales del sistema judicial, aunque deberán esperar resultados concretos en los próximos meses.