La familia de Pablo Grillo pidió la elevación a juicio oral del gendarme que lo hirió gravemente
El episodio que tiene en la mira a Héctor Guerrero ocurrió el 12 de marzo de 2025, en medio de una manifestación de jubilados frente a Congreso.
La querella que representa a la familia del fotógrafo Pablo Grillo requirió a la jueza María Servini que eleve a juicio oral al gendarme Héctor Guerrero, autor material del disparo que puso en riesgo la vida del joven el 12 de marzo de 2025, en medio de una marcha de jubilados.
Cabe señalar que el pedido se sumó al dictamen del fiscal Eduardo Taiano que ayer también pidió la elevación a juicio del acusado. En este sentido, la querella acusa a Guerrero de "tentativa de homicidio agravado" contra Grillo y de "abuso de arma agravado", por otros 5 disparos que realizó de forma prohibida contra manifestantes.
También pidieron que se "profundice la investigación sobre la cadena de mando" -jefes de Gendarmería, Policía Federal y Ministerio de Seguridad de la Nación- quienes con sus acciones u omisiones contribuyeron a que Guerrero pusiera en riesgo la vida de Pablo y del resto de los manifestantes.
Pablo Grillo, recuperado: afirmó que "los milagros se construyen"
Hace aproximadamente dos meses, el reportero gráfico Pablo Grillo fue dado de alta tras pasar un año internado en varios centros médicos, primero en coma y terapia intensiva y luego, en rehabilitación. Ya instalado en su casa familiar de Remedios de Escalada, el fotógrafo dio su primera entrevista.
"Hoy estoy bien, ¿qué puedo decir? Estoy en casa, con mis familiares. Tenemos el alta definitiva y ahora queda rehabilitar algunas cuestiones, pero ya desde casa", contó el fotógrafo en una entrevista en exclusiva con C5N.
Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional le disparó una lata de gas lacrimógeno directo a la cabeza. El fotógrafo, que había ido a cubrir la marcha de jubilados frente al Congreso, cayó al suelo en un charco de sangre y fue auxiliado por el público y personal de emergencias.
Grillo estuvo internado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía y una vez que superó la etapa más crítica comenzó su rehabilitación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante todo ese suplicio su familia y amigos lo acompañaron de cerca y ese apoyo fue crucial para salir adelante. "Soy re amiguero. Acá en el barrio salimos a caminar un rato y te saludan todos", señaló esta semana.
"No soy tan creyente, los milagros se construyen. Un milagro se construye y esto se construyó casi como un milagro", convino desde la casa de sus padres, en Remedios de Escalada, donde cada viernes se hizo un "semaforazo".
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