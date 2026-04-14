Pablo Quirno sobre Manuel Adorni: "Estoy enfocado en Cancillería, pero tenemos un excelente jefe de Gabinete"
El canciller participó del AmCham Summit 2026, donde repasó el vínculo con Washington, el acuerdo comercial, la relación con el Mercosur y el escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas.
El canciller Pablo Quirno expuso en el AmCham Summit 2026, donde resaltó el fortalecimiento del vínculo entre Argentina y Estados Unidos, defendió a Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, y analizó el impacto de la guerra de Medio Oriente en la economía local.
Durante su intervención, el titular de Relaciones Exteriores repasó el camino que llevó al acuerdo comercial con Estados Unidos y subrayó que la prioridad inicial del Gobierno fue consolidar el vínculo político. Según explicó, esa estrategia fue impulsada por Milei desde su etapa como candidato presidencial.
"El Presidente planteó desde el inicio la necesidad de una alianza estratégica con Estados Unidos. A partir de allí, primero se buscó ordenar la macroeconomía y luego avanzar en la inserción internacional, donde ese vínculo era central", sostuvo.
En ese sentido, recordó que se cumplió un año desde el levantamiento del cepo cambiario y también desde la visita al país del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Para el canciller, ese gesto fue una muestra concreta del respaldo político de Washington en un momento clave para la economía argentina.
Además, señaló que ese apoyo se ratificó posteriormente en el ámbito del FMI y el Banco Mundial, donde funcionarios estadounidenses expresaron su disposición a acompañar a la Argentina en caso de dificultades: "Eso efectivamente ocurrió: en momentos complejos, seguimos avanzando y Estados Unidos estuvo presente".
En paralelo, destacó que el acuerdo comercial firmado en noviembre representa un paso clave no solo en términos de intercambio, sino también de inversiones y explicó: "Es un acuerdo recíproco que abre oportunidades y mejora las condiciones para atraer capitales", al tiempo que remarcó que la relación bilateral trasciende lo comercial y tiene un carácter estratégico.
Evitando entrar en detalles, el canciller respaldó a Manuel Adorni
Consultado por la complicada situación judicial que afronta el jefe de Gabinete, Pablo Quirno evitó profundizar pero expresó su respaldo: "Estoy enfocado en la Cancillería, pero tenemos un excelente jefe de Gabinete", sostuvo.
El canciller también hizo referencia al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como inminente en su implementación provisoria. En ese marco, consideró que el bloque regional puede posicionarse como un destino confiable para inversiones y suministro energético, en un contexto global atravesado por tensiones.
Por último, se refirió al conflicto en Medio Oriente, particularmente a las tensiones que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán. Si bien reconoció que la guerra genera incertidumbre a nivel global, aseguró que la Argentina se encuentra en una mejor posición que en años anteriores.
"Hace tres años teníamos déficit energético. Hoy la situación es distinta: hay mayor estabilidad macroeconómica, acumulación de reservas y un tipo de cambio sostenido", concluyó, al destacar el rumbo económico del Gobierno frente a un escenario internacional desafiante.
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