Pablo Quirno sobre Manuel Adorni: "Estoy enfocado en Cancillería, pero tenemos un excelente jefe de Gabinete"

En paralelo, destacó que el acuerdo comercial firmado en noviembre representa un paso clave no solo en términos de intercambio, sino también de inversiones y explicó: "Es un acuerdo recíproco que abre oportunidades y mejora las condiciones para atraer capitales", al tiempo que remarcó que la relación bilateral trasciende lo comercial y tiene un carácter estratégico.

Evitando entrar en detalles, el canciller respaldó a Manuel Adorni

Consultado por la complicada situación judicial que afronta el jefe de Gabinete, Pablo Quirno evitó profundizar pero expresó su respaldo: "Estoy enfocado en la Cancillería, pero tenemos un excelente jefe de Gabinete", sostuvo.

El canciller también hizo referencia al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como inminente en su implementación provisoria. En ese marco, consideró que el bloque regional puede posicionarse como un destino confiable para inversiones y suministro energético, en un contexto global atravesado por tensiones.

Por último, se refirió al conflicto en Medio Oriente, particularmente a las tensiones que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán. Si bien reconoció que la guerra genera incertidumbre a nivel global, aseguró que la Argentina se encuentra en una mejor posición que en años anteriores.

"Hace tres años teníamos déficit energético. Hoy la situación es distinta: hay mayor estabilidad macroeconómica, acumulación de reservas y un tipo de cambio sostenido", concluyó, al destacar el rumbo económico del Gobierno frente a un escenario internacional desafiante.