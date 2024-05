Manuel Adorni ratificó que el Pacto de Mayo se firma el 25 de mayo

El presidente Milei había aseverado ayer que "no hay problema" si se pospone la firma del pacto porque "las reformas estructurales son de largo plazo". "Si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer”, sostuvo el mandatario.

Embed - Conferencia de prensa | 15.05.24

El Pacto de Mayo, cuya firma está prevista para el sábado 25 de mayo en el Salón de los Pasos Perdidos de los Tribunales de Córdoba capital, parece pender de un hilo.

Las dudas sobre su prosperidad llegaron tras las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien ayer anunció que podría posponerse la firma pacto convocado por el presidente Milei si el Congreso no aprobaba la Ley Bases.

Francos aclaró que, pese a la intención del Gobierno, “depende de los senadores” que el dictamen llegue al recinto el martes o miércoles de la próxima semana, por lo que advirtió: “Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo”.

Sin embargo, el ministro intentó restarle importancia a sus declaraciones y anunció: “Si se termina bien y si no veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la Ley Bases”, anunció al respecto. “Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega. Dependemos de la voluntad de los senadores. Cuando sepamos qué fecha manejamos tomaremos la decisión, hasta ahora es ir el 25 de mayo”, completó Guillermo Francos.

Ante el anuncio de algunos gobernadores de no asistir al encuentro, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo que "el Pacto de Mayo se tendría que hacer igual con aquellos que quieran venir" a la ciudad de Córdoba, al margen de cómo salga la votación en el Senado de la Ley Bases y del paquete fiscal, señaló Llaryora.

"El Pacto de Mayo tiene puntos que hablan de lo que debe tener un país normal: superávit fiscal, inserción al mundo a través del comercio exterior, una reforma tributaria para ser más competitivos, tener una potencia empresarial como son los paquetes de incentivo para la industria y para la inserción del trabajo, una protección y un régimen que fomente la propiedad privada para la regeneración del trabajo y re-discutir el marco de la coparticipación", enunció el mandatario cordobés.

"¿Por qué tenemos que esperar?", sentenció en referencia a los gobernadores de las provincias que aún no confirmaron su presencia, o que ya desestimaron la convocatoria del presidente Javier Milei por considerar que el documento no tiene una visión federal del país.