Papelón libertario: diputados de LLA levantaron la mano para votar sin saber siquiera qué estaban votando

La Cámara de Diputados le dio, en la madrugada de este jueves y con una abrumadora mayoría (237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones) media sanción al proyecto que busca establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad. De esta manera el gobierno de Javier Milei, que inicialmente apostaba a profundizar el ajuste sobre el sector de la Discapacidad tuvo que dar marcha atrás sobre sus propios pasos para evitar lo que se anticipaba como una nueva y resonante derrota en el Congreso de la Nación.