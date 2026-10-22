Papelón libertario: diputados de LLA levantaron la mano para votar sin saber siquiera qué estaban votando
Los diputados Lorena Villaverde y César Treffinger celebraron en sus redes la media sanción de un proyecto de la oposición que al final no se debatió.
La Cámara de Diputados le dio, en la madrugada de este jueves y con una abrumadora mayoría (237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones) media sanción al proyecto que busca establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad. De esta manera el gobierno de Javier Milei, que inicialmente apostaba a profundizar el ajuste sobre el sector de la Discapacidad tuvo que dar marcha atrás sobre sus propios pasos para evitar lo que se anticipaba como una nueva y resonante derrota en el Congreso de la Nación.
Es que la oposición se había puesto de acuerdo para impulsar una prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad que vence el próximo 31 de diciembre. Para evitar una nueva derrota en el Congreso, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás e implusó su propio proyecto de Ley de Discapacidad que, básicamente, tomanba acad uno de los puntos de la iniciativa de la oposición salvo algunos puntos.
Tras varias negociaciones se alcanzó un acuerdo que dejó satisfechos a los opositores y que obligó al oficialismo a "tragarse el sapo". De allí la abrumadora mayoría con la que fue aprobada. De hecho, hasta el Foro Permanente Para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebró este jueves en un comunicado la media sanción de la nueva Ley de Discapacidad en Diputados y pidió al Senado acompañarla también para que se convierta finalmente en ley.
Sin embargo dos diputados libertarios dejaron en evidencia que van al recinto a votar sin saber qué están votando y se limitan a levantar la mano cuando les ordenan. Es el caso de los diputados Lorena Villaverde y César Treffinger.
Villaverde celebró en sus redes la aprobación de "la prórroga de la Emergencia en Discapacidad". Y Treffinger aseguró que aprobaron "el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, establecida por la Ley 27.793".
Tanto Villaverde y Treffinger celebraron la supuesta media sanción del proyecto que sí impulsaba la oposición pero que nunca se debatió en lugar de celebrar la media sanción de la iniciatica que sí impulsó el bloque al que ellos pertenecen y que no prorroga ninguna emergencia ni tiene fecha de caducidad.
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