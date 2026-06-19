Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial
El designado funcionario es un docente universitario de orientación liberal que se desempeñaba hasta ahora como diputado nacional por la provincia de La Pampa.
El designado vocero presidencial Adrián Ravier es un economista, docente universitario y político argentino de orientación liberal que se desempeñaba hasta ahora como diputado nacional por la provincia de La Pampa.
Ravier resultó electo legislador para el período 2025-2029 y preside La Libertad Avanza (LLA) en su distrito.
El designado vocero presidencial tiene una fuerte afinidad ideológica con el presidente, Javier Milei, con quien coescribió y presentó el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.
Ravier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Se formó bajo la corriente de la Escuela Austríaca de Economía, enfocándose en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico y ejerció como profesor en múltiples casas de estudio, tales como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA).
Además, es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y director en la Fundación Faro, el laboratorio de ideas vinculado al oficialismo.
Manuel Adorni confirmó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial
En una jornada cargada de movimientos institucionales en el seno del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la designación del economista y académico Adrián Ravier como nuevo Vocero Presidencial, dejando entonces, y mientras sigue envuelto en polémicas, las comunicaciones oficiales.
Ravier asumirá de este modo la responsabilidad de conducir las habituales conferencias de prensa y coordinar la comunicación oficial de la gestión de Javier Milei.
La decisión terminó de sellarse durante un encuentro clave mantenido en la residencia oficial, donde el ministro coordinador y el mandatario terminaron de pulir los detalles del nombramiento.
El anuncio oficial de Manuel Adorni
El propio Jefe de Gabinete fue el encargado de formalizar la designación mediante un breve texto publicado en sus redes sociales. "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial", anunció Adorni.
En el mismo mensaje, el jefe de ministros aprovechó para enviarle un afectuoso saludo de respaldo a quien tomará el control del atril de la Casa de Gobierno: "Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin".
La nueva etapa de la comunicación oficial, en medio de las polémicas
La llegada de Ravier al equipo se produce en un momento de fuerte exposición para el área de prensa. El nuevo vocero, de estrecha sintonía ideológica con el programa económico del oficialismo, tendrá la tarea de mantener el ida y vuelta diario con los periodistas acreditados y defender las directrices de la administración, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.
Con este recambio, el Gobierno nacional busca renovar el aire en un sector neurálgico del organigrama libertario, consolidando los equipos técnicos y políticos de cara a la segunda mitad del año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario