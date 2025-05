Para cruzar a Ricardo Darín, Luis Caputo comparó empanadas con un Porche: "Vergüencita ajena"

Al ser consultado por las críticas del actor, Caputo respondió con una frase tajante: “Me dio vergüencita ajena”, dejando en claro su desdén hacia los señalamientos de Darín.

Luego, profundizó su postura sugiriendo que el actor cayó en un discurso con fines populistas: “Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, o sea, todavía lo están gastando en las redes. Todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, don Ricardito”.

Si bien intentaba mostrarse relajado con el tema, el funcionario volvió a demostrar que en el Gobierno no resisten críticas de ningún tipo, incluso en ese caso en el que la estrella de cine y televisión expuso una situación real.

En este marco, y para reforzar su punto, el titular del Palacio de Hacienda usó una analogía para nada comparable, en la que puso a las empanadas como un bien de lujo. “Es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha, 'los autos salen 200 mil dólares, la gente no puede comprar su Porsche'. No, no, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos.”

caputo

Además de desestimar las palabras del artista, Caputo aprovechó la ocasión para respaldar las políticas del Gobierno y criticar lo que considera una mirada desconectada de la realidad. En ese sentido, apuntó contra el enfoque del discurso de Darín, al que definió como “totalmente desinformado”, insinuando que sus declaraciones no se basan en datos reales sino en percepciones subjetivas alejadas del panorama económico actual.