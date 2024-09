Para el Gobierno, ya se detuvo la destrucción de empleos y esperan la recuperación

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró este lunes que la caída del empleo ya se detuvo y hasta se animó a señalar que ya estarían observando una tendencia hacia una mayor contratación de trabajadores en el sector privado. No aclaró sin embargo que parte de ello no se debe a una reactivación económica que no llega todavía sino al fuerte ajuste que implementó el Gobierno en el sector público y que se tradujo en el despido de decenas de miles de trabajadores estatales.