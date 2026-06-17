Paritaria estatal: ATE reclama una suma fija de $400.000 y aumentos por encima de la inflación

Según el gremio, durante el período paritario anterior los salarios del sector registraron una mejora acumulada del 21%, mientras que la inflación del mismo lapso alcanzó el 33,2%, lo que dejó una diferencia de 12,2 puntos porcentuales. Además sostienen que la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera el 40%.

Entre los principales reclamos que llevará a la negociación figuran una recomposición salarial por encima de la inflación, la implementación de una suma fija de $400.000, la reactivación de la cláusula gatillo, la apertura de todos los convenios colectivos del sector público y la reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP).

En este contexto, ATE exigirá el cese de los despidos en el Estado, la reincorporación de los trabajadores cesanteados y la derogación de la Ley 27.802, a la que cuestiona por considerar que perjudica los derechos laborales del sector.