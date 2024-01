El Gobierno amenazó con descuentos a quienes paren y los estatales advierten que "intentan generar miedo"

adorni

Más temprano el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado en su habitual conferencia de prensa de cada mañana que el Gobierno descontará de sus haberes el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la CGT porque "el salario es una contraprestación" y, aseveró, que "el que no trabaja, no cobra".

También indicó que el Gobierno continúa "esperando argumentos para el paro" porque, a su criterio, "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerza y reiteró que estará abierta la línea telefónica 134 para "todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o obligados a parar".

En tanto, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, respondió a Adorni a través de la red social X: "¿Qué van a hacer con la que van a descontar? Porque va a ser mucha, la adhesión va a ser total. ¿Se la van a entregar al FMI, a depositar en la cuenta de Techint o le van a pagar al Hotel Libertador?", preguntó.

Y siguió: "Este paro, Adorni, es responsabilidad del Gobierno. Son ustedes los que nos empujan a la huelga con salarios congelados y sin paritarias, quita de horas extras y despidos, un DNU inconstitucional y la Ley Ómnibus con reforma laboral que deja en disponibilidad hasta a los trabajadores de la planta permanente", sostuvo.

Aguiar señaló que "cuesta recordar que una medida de fuerza haya estado tan fundada como esta. No hay otro motivo que el incumplimiento de sus obligaciones como patronal. Nadie para porque quiere", y confirmó que "el 24 los estatales paramos en todo el país".