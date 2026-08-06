Brutal represión: hirieron en la cabeza a una fotógrafa en las inmediaciones del Congreso

La jornada de fuerte tensión social y represión policial en las inmediaciones del Congreso de la Nación sumó este jueves un saldo preocupante de heridos entre quienes cubrían los incidentes y participaban de la protesta contra el proyecto de Ley de Propiedad Privada que se trata en el Senado, entre quienes se encontraba una fotógrafa.