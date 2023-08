Sin fiscales ni militancia, Milei denuncia robo de boletas en todo el país

Sin embargo, en las últimas horas, el referente libertario realizó una denuncia a través de sus redes sociales: "Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionantes nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”.

El economista y aspirante a la presidencia añadió que, durante la campaña electoral de LLA, han “puesto en discusión cosas que hacía muchos años que nos se discutían”. También aseguró que la juventud “es la que lleva menos tiempo expuesta al sistema de adoctrinamiento”, y consideró que su figura tiene una mayor adhesión electoral en ese rango.