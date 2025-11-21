Patricia Bullrich fue proclamada como senadora nacional por la Ciudad
La todavía ministra de Seguridad recibió el diploma de honor junto a Agustín Monteverde, que también ocupará un escaño en el Senado por la LLA, y los diputados libertarios electos.
Patricia Bullrich fue proclamada este jueves como senadora por la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal, durante una ceremonia formal que tuvo lugar en el Palacio de Tribunales porteño.
Igual situación vivieron el resto de los integrantes de las listas de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires que fueron elegidos en octubre, tanto para la cámara alta como para Diputados.
Además de la todavía ministra de Seguridad, ocupará un escaño en el Senado Agustín Monteverde, quien recibió el diploma de honor certificado antes de asumir sus bancas de senadores tras la sesión prevista para el viernes 28 de noviembre.
También fueron proclamados los siete diputados nacionales electos por el oficialismo: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone.
“Ya fuimos proclamados!!! En pocos días asumiremos y fortaleceremos al Presidente Javier Milei en el Congreso”, tuiteó Fargosi en la red social X. “La libertad nos devolverá la prosperidad!!!! Gracias por confiar en nosotros, Presidente Javier Milei”, completó el exconsejero de la Magistratura.
Como se sabe, la lista encabezada por Bullrich, quien se convertirá en jefa del bloque libertario en la cámara alta, sacó el 50,42% de los votos en territorio porteño, mientras que la liderada por Fargosi ganó la elección en la Ciudad con 47,45%.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario