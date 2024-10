Patricia Bullrich respaldó la acusación de Javier Milei a Raúl Alfonsín: "Conspiración"

milei contra alfonsin.mp4

"Yo lo viví, lo declaré en la Justicia. Lo que voy a decir no es algo que lo diga ahora porque lo dijo el presidente Milei, sino porque lo declaré en la Justicia. Ahí planteé que hubo una conspiración de la que participaron los gremios, la UIA, que había tenido colaboración de Alfonsín; lo pueden corroborar muchos radicales que lo veían a Alfonsín queriendo empujar al gobierno de De la Rúa, y Duhalde, que también trabajó para eso”, aseguró la ahora ministra de Seguridad de la Nación sobre el estallido político, económico y social en que derivaron las mismas políticas que está aplicando hoy el gobierno de Milei.

Y siguió: "fijate cómo termina... Si en un gobierno radical y sacan a un presidente radical, ¿qué debería haber pasado históricamente? Debería haber asumido otro presidente radical para terminar el mandato. ¿Por qué asume Duhalde? Ahí está la demostración. Primero (Adolfo) Rodríguez Saá y después Duhalde. Ahí está la demostración de un pacto y que en el pacto se entregaba el poder. Si no, la lógica es que un partido que tiene un presidente y piensa que ya no tiene poder para seguir gobernando, llama a una asamblea legislativa y lo cambia por un presidente de su propio partido, para que termine el mandato. Acá hubo una conspiración que terminó con Duhalde y el peronismo en el poder”.

Milei Alfonsín.mp4

"Recuerdo una reunión en la que estaban Moyano y Barrionuevo, que le dijeron al presidente De la Rúa: 'Te vas ya, te vamos a sacar a patadas'. Comiendo en la Casa de Gobierno. Tanto fue así que yo me levanté y me fui, los mandé adonde vos te podés imaginar, y salí. Están las imágenes de cuando estoy saliendo de Olivos, indignada, porque no había una respuesta".

Y aseguró además que en esa época también hubo "discusiones terribles" con José Ignacio De Mendiguren, quien fue ministro de Producción de Duhalde, por la supuesta "conspiración" contra De la Rúa. "Hasta el día de hoy, cada vez que lo encuentro se lo recuerdo", aseguró Bullrich.

nestor bullrich 2001

"Lamentablemente, el expresidente Alfonsín y Duhalde generaron este acuerdo de una convención, de la asamblea legislativa, y ahí terminaron eligiendo a un peronista en vez de a un radical, que era la lógica si pensaban que De la Rúa no tenía el poder suficiente para seguir gobernando", insistió y concluyó: "es parte de la historia, lamentablemente fue así. Fue muy difícil, fue así y lo viví. Se lo dije a la Justicia hace 20, 22 años".

Desde Córdoba, el miércoles, el presidente libertario había asegurado que a Alfonsín no lo pueden llamar "el padre de la democracia" porque, junto a Duhalde, fue "partidario de un golpe de Estado" contra De la Rúa, que dejó antes el poder en medio de la crisis social de diciembre de 2001.