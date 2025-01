Patricia Bullrich reveló que Macri y Rodríguez Larreta firmaron un documento contra Milei

Bullrich también recordó los enfrentamientos con Milei durante la campaña electoral, cuando el actual presidente la acusó de ser "montonera asesina" y de haber "puesto bombas en jardines de infantes", lo que derivó en una denuncia penal. Pese a esas tensiones, Bullrich afirmó: "Nos abrazamos con Javier y volvimos a tener la relación que teníamos. Era el cambio o lo peor de la política argentina".

La ministra apuntó además contra Mauricio Macri al recordar que durante su gestión presentó el protocolo antipiquetes sin obtener apoyo. "Cuando lo presenté, Marcos Peña se fue y Larreta se fue, me dejaron sola. A los tres días lo usé porque me querían tomar la entrada del Aeropuerto de Ezeiza. Mandé a la Gendarmería, hubo un par de balas de goma, y me llamó Marcos Peña para decirme 'ya empezaste con las balas de goma, nos están criticando'", relató.

Finalmente, Bullrich criticó la falta de decisión en el gobierno de Macri: "Me sacaron toda posibilidad de que me dedicara a los piquetes en la 9 de Julio y se lo pasaron a Larreta y él no actuó. La diferencia es cambiar a fondo en lugar de ir a medias y del qué dirán".

La ministra recordó episodios específicos de su frustración en aquel entonces: "Mandé Gendarmería a cuidar el aeropuerto de Ezeiza y hubo balas de goma. Al rato, Marcos Peña me llamó preocupado por las críticas.

Mientras tanto, había millones de argentinos que querían llegar al aeropuerto sin ser secuestrados por cinco personas", narró, señalando que decisiones como la de transferir el control de la seguridad en la 9 de Julio a Horacio Rodríguez Larreta, quien no actuó, marcaron el fracaso de aquella gestión en esa área.