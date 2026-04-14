Patricia Bullrich se sacó cuando preguntaron por Manuel Adorni: "¿Vamos a hablar de eso o de las inversiones?"

La titular de la bancada oficialista en el Senado ya había desestimado el tema Adorni la semana pasada, cuando viajó a Córdoba y le preguntaron por la situación del Jefe de Gabinete, que hoy en día tiene una imagen pública más negativa que la de Cristina Kirchner, es decir, que no lo quieren ni los libertarios.

"Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia", señaló la senadora la semana pasada, durante su viaje a Córdoba.