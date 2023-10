Patricia Bullrich comparó su pacto con Milei con el abrazo de Perón con Balbín

La comparación de Bullrich de su pacto con Milei y el abrazo Perón-Balbín

Además, justificó su decisión diciendo que "el país necesita una salida diferente al kirchnerismo" y disparó contra sus ex aliados: "Son críticas que, en primer lugar, nosotros ganamos unas PASO. Les ganamos las PASO a todos: a Gerardo Morales, a Lousteau y a Larreta. Así que tenemos una legitimidad que no solamente es la legitimidad de haber sacado el 24% de los votos en las elecciones, seis millones de personas que pusieron la fe en nosotros. Ellos dieron libertad de acción, nosotros tomamos otra decisión. ¿Por qué la de ellos puede ser una decisión respetada y la nuestra no?".

"Nosotros tenemos una representación en la sociedad. No creo que Gerardo Morales pueda decidir quién se queda y quién se va. Hoy lo importante es el país, hoy lo importante es la Nación y el 19 que son las elecciones, después, discutiremos. Tenemos diputados, senadores, gente que nos llama de todo el país que quiere el cambio y que no quiere el kirchnerismo", agregó.

Bullrich cerró sus dichos con críticas al oficialismo y apuntó al kirchnerismo, "que va a querer arrasar con todo, convertirse en un partido hegemónico. Esta es una Argentina que hay que desarmarla en todas las mafias que tiene y volver a armarla, y eso fue lo que nostros dijimos en nuestra campaña. Yo lo sostengo y sé que esa es la continuidad".

El abrazo de Perón y Balbín

Ricardo Balbín, dirigente de la Unión Civica Radical, y Juan Domingo Perón se dieron un abrazo el 18 de noviembre de 1972. El gesto fue importante porque hasta el momento eran enemigos políticos y el encuentro puso fin a décadas de enfrentamientos y discordias en el campo popular.

"Había que dar ejemplos y amigar al pueblo y nada más que por eso fui a hablar a Perón. Entre él y yo no hubo ninguna alianza, pero el pueblo se dio la mano”, contó el propio Balbín varios años después de ese encuentro.