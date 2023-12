Patricia Bullrich dijo que "todavía no está decidida" su llegada al Ministerio de Seguridad de Javier Milei

Al ser consultada sobre un eventual cogobierno entre La Libertad Avanza y el PRO, la ex ministra dijo no querer "hacer declaraciones hasta tanto no hable el presidente electo".

De acuerdo con NA, Bullrich se cruzó en el Teatro Colón con el ex presidente Mauricio Macri, en momentos en que la relación entre ambos no estaría atravesando su mejor momento por las negociaciones con La Libertad Avanza.

Este jueves por la mañana la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio visitó a Milei en el Hotel Libertador y del encuentro también participó la futura ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En horas de la tarde, anunció que dejará la presidencia del PRO.