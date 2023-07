Elisa Carrió respaldó a Juan Manuel López

Embed Querido @JuanmaLopezAR , yo sé más que nadie, salvo tus padres, que sos el ser menos violento y más amoroso y menos confrontativo. No te arrepientas nunca de decir la verdad. Porque la verdad es el camino. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 19, 2023

El espaldarazo se da luego de que Néstor Grindetti, Cristian Ritondo y Federico Angelini, cercanos a la titular del PRO, pidieran a López que se retractase luego de haber sostenido que un gobierno de la ex ministra de Seguridad tendría las mismas dificultades que las que vivió el país en 2001.

"Que no proyecten otros en vos los dramas que vivió nuestra generación. Hace muchos años a los que no creíamos en la violencia nos llamaban cobardes o cómplices. Y los héroes eran los violentos", carrió en contra de Bullrich.

"Y el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación. Estás seguro, estás creciendo, te estás haciendo un roble", destacó.

En otra publicación llamó a sus dirigentes transitar "el camino de la no violencia y del no oportunismo". "Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad. Un beso enorme, Lilita".

Juan Manuel López agradeció a la publicación de su máxima referente nacional y le deseó además una pronta recuperación: "Te quiero mucho, nos enseñaste a forjar el carácter y a decir lo que pensamos sin miedo. Descansa y recuperate pronto".

