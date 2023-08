Patricia Bullrich fue recibida por Gerardo Morales y recibió el respaldo de la UCR

“Ratificamos la lucha contra el kirchnerismo, encaminados para el 22 de octubre, con mucha energía y un trabajo muy fuerte en todo el territorio”, aseveró Morales ante las cámaras de C5N. “La única posibilidad de generar un cambio real y garantizar gobernabilidad está en Juntos por el Cambio con el liderazgo de Patricia”, sumó el gobernador jujeño.

Por su parte, Patricia Bullrich criticó las últimas medidas económicas de Sergio Massa: “Dieron unos pocos pesos que además lo tienen que pagar privados que están completamente ahorcados y la carne subió un 60 por ciento. La inflación es una liebre y las medidas del Gobierno son una tortuga. No lo van a alcanzar nunca. Lo único que hacen es destruir cada vez más el poder adquisitivo de la gente. Que no mientan más. Esto no es un plan Justicia. Es un plan para avalar a la inflación, que destruye las esperanzas de los argentinos”.

Gerardo Morales y Bullrich.mp4