Patricia Bullrich fustigó a la Justicia por la medida cautelar contra el DNU de Javier Milei

"Fui ministra de Trabajo en el año 2000 y ya la Cámara de Trabajo era insoportable. Lo único que había era defensa de intereses particulares. Todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista. Siempre", agregó.

Para Bullrich, "nunca fue una verdadera justicia transaccional donde las cosas se analizan con objetividad, es algo que está totalmente tomado".

Y amplió: “El DNU en nuestro país, mientras no sea rechazado por ambas cámaras, está vigente. Hoy el DNU está vigente. En el caso de este freno a una parte, en un juzgado que no corresponde, qué puede analizar, ¿que no le gusta la reforma? La justicia laboral tiene que decir es si es constitucional o no el DNU, que es una herramienta constitucional. Se pone a analizar algo que tiene que ver con la materia que no es analizable por la Justicia, es analizable por el Congreso".

Patricia Bullrich contra la CGT: pidió que dejen de "extorsionar la gobernabilidad"

Al ser consultada sobre el paro y movilización convocado por la CGT para el miércoles 24 de octubre - vigente pese a la medida de la Cámara Nacional del Trabajo - Bullrich, pidió que dejen de "extorsionar a la gobernabilidad" del presidente Javier Milei: “¿Cuál es la crítica de fondo? ¿Cuáles son los derechos que se tocan? ¿Los derechos de los trabajadores? Yo no lo veo", consideró.

Enumeró entonces algunos puntos del DNU respecto a la reforma laboral: “El sistema de indemnización se puede tomar o no, depende de los convenios colectivos. Ya Armando Cavalieri - Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) - dijo 'yo lo tomo', como lo tiene la UOCRA hace mucho tiempo. Otros podrán decir ‘seguimos con el mismo sistema’. Se termina un sistema que es pésimo para las empresas, sobre todo para las más chicas, que es el de multas absolutamente fuera de lugar que destruyen a las empresas; se genera una situación de opción para los trabajadores respecto a su dinero".

"Me parece que, justamente, Argentina se debate entre tener más capacidad de que los individuos, los trabajadores, definan su vida en vez de estar presos de sistemas en los que les dicen 'te quedas en este sistema de salud para toda tu vida, te guste o no te guste'", lanzó en declaraciones televisivas.

Bullrich remarcó entonces que “un mes y catorce días de haber comenzado el Gobierno” el paro “no es lógico”.

“El país necesita trabajar, ordenarse, el país está harto de la presión de las minorías, que podrán ser ruidosas e intensas, pero son minorías. Que vuelvan a llamar a un paro general, habiendo estado cuatro años bajo la alfombra en el Gobierno de Alberto Fernández, es algo que explica que las acciones que se realizan no tienen que ver con el objetivo de lo que se está discutiendo o con la situación que padecen los trabajadores sino con que no gobiernan ellos", sostuvo Patricia Bullrich.

"Basta de extorsión a la gobernabilidad en Argentina. O gobiernan ellos o generan un sistemático desgaste con marchas, movilizaciones, paros. Basta, hoy la gente tiene que decir basta”, cerró sobre el tema.