Papelón: Patricia Bullrich tuvo que pedir ayuda para el voto electrónico

Y agregó: "Inclusive me pasaba una cosa muy rara, porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra distinta, a la que yo no quería votar. Y tampoco imprimía la máquina. Los técnicos trataron de ayudarme. Por supuesto que vieron mi voto, porque no hay otra manera de trabajar, y luego tuvieron que cambiar la máquina".

En este sentido, Patricia Bullrich apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta por la votación con Boleta Única Electrónica, y señaló: "Los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración. Es decir, hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo como para ver si efectivamente funcionan. Mi experiencia personal fue mala".

voto bullrich

La jueza María Servini habló de los problemas con el voto electrónico

La jueza federal electoral Servini alertó a la Cámara Nacional Electoral sobre la "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral".

"Resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral" de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó.