Patricia Bullrich quiso criticar a los que no la votaron con una analogía que nadie entendió

"A mí me duele que no se vote la corrupción (sic)", lamentó Bullrich, mientras que Nicolás Wiñazki intentaba corregirla para acomodarle el discurso. "Me duele en el sentido de que hay corrupción, y yo voto en contra de eso", aclaró.

Para intentar sumar argumentos, la ex funcionaria, lanzó su analogía y señaló: "Como dice el dicho, la gente se quema con leche, ve una vaca y llora, la gente se quema con leche, ve una vaca y no llora. Es exactamente lo contrario, ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora, sigue votando exactamente lo mismo".

