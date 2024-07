Según Patricia Bullrich, La Libertad Avanza absorbió al PRO

"Yo como perteneciente al PRO tomé una decisión: como candidata a presidenta, que fue apoyar al Presidente. Comprometernos con un gobierno de cambio, en contra de lo que podía ser la continuidad del populismo o de Massa", señaló Patricia Bullrich en referencia al excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

tedeum 9 de julio bullrich Ignacio Petunchi

La decisión de Patricia Bullrich podría haberla dejado enfrentada a la postura de Mauricio Macri, que días atrás reapareció con críticas al gobierno de Javier Milei, pero la ministra de Seguridad (que ocupó la misma cartera durante el mandato de Cambiemos) señaló que no tiene "ni mejor ni peor relación de la que tenía antes".

"Lo que no me gusta es que haya un intento de decir 'estamos en la oposición'. ¡No! Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes. Les dijimos que acompañen a Javier y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río", aseguró la extitular del PRO, que fue desplazada para poner en su lugar a Martín Yeza.

"La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás", aclaró la funcionaria.

El 4 de julio pasado Bullrich firmó un extenso mensaje en X (al que firmó como "Ministra de Seguridad de una Argentina que decidió ponerse de pie") en el que volvió a expresar su apoyo a La Libertad Avanza y agregó: "Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina".