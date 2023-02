Pehuajó: intendente mandó a sus funcionarios a limpiar un basural a cielo abierto

Embed

"Para las tareas finales he convocado a trabajadores municipales y, además, a todos los funcionarios les di la orden que vinieran. ¿Por qué? Primero para que vean el trabajo del otro. Un empleado municipal si no estudia no puede ser médico, pero sí puede ser intendente. Porque hay un ejemplo provincial: Mario Secco", señaló Zurro.

"Estamos en la etapa final de algo que, la verdad después de 35 años, que uno lo vio desde que era joven, casi no lo puedo creer. Desde que Axel (Kicillof) está en el Gobierno, creo que va a ser uno de los primeros basurales a cielo abierto que se cierran de la provincia. Para mí eso también es un orgullo", destacó.

Por último, el intendente de Pehuajó indicó: "Todo tiene un valor más en los pehuajenses, en la lucha por ser mejores. Tenemos un centro de reciclado que va a ser un ejemplo en la provincia; separamos en origen; y estamos separando residuos en los siete pueblos. Un avance más y otro esfuerzo compartido en este caso con todos los funcionarios".