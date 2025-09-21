Pequeño grupo de libertarios se reunieron frente a Casa Rosada en apoyo a Javier Milei

Además de pancartas violetas con frases como “Vamos Milei” y “El pueblo está contigo” también hubo cánticos en contra del kirchnerismo como "¡Saquen al pingüino del cajón!".

La imagen de Javier Milei por el piso: otra consultora confirma cayó al 39%

Tras conocerse la encuesta Latam Pulse, que mostró un fuerte crecimiento de la desaprobación en septiembre, un nuevo sondeo confirma la caída de la imagen positiva del presidente Javier Milei, que tocó un piso de 39% en medio de la crisis económica y los escándalos de corrupción.

Según el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), el 53,8% de los encuestados califica la gestión del mandatario como "muy mala" y si se suman a quienes la consideran "mala" o "regular negativa", la desaprobación alcanza 59,5%.

La imagen positiva, que ya había mostrado un descenso en agosto, perforó por primera vez desde diciembre de 2023 la barrera del 40% y se ubicó en 39,2%. Apenas 14,1% de los consultados calificó su desempeño como "muy bueno", lo que representa una caída de 7 puntos respecto al mes anterior.

La imagen de Javier Milei por el piso: derrumbe de las expectativas económicas

La encuesta también refleja un marcado deterioro de las expectativas económicas. En julio, el 47% de los encuestados creía que la economía se recuperaría en los próximos meses; en septiembre, ese porcentaje cayó a 27,5%, una baja de casi 20 puntos en apenas dos meses.

"En la actualidad, la economía ocupa el centro de la escena. Nada menos que el 56% de los consultados considera que hay que cambiar el rumbo económico, y eso lo dicen especialmente quienes tienen menores ingresos, justamente quienes votaron a Milei en el balotaje", señaló Roberto Bacman, director del CEOP, en diálogo con Página 12.

Y agregó: "En la encuesta se ve que hay 60% de opiniones negativas, pero el 54% de ese grupo califica la gestión de Milei como 'muy mala'. Del otro lado, del 39% que opina bien, apenas el 7% la califica como 'muy buena'. Esto está empezando a afectar, y fuerte, al núcleo duro de Milei".

La imagen de Javier Milei por el piso: principales preocupaciones de la ciudadanía

La mayor preocupación de los encuestados es la percepción de sueldos e ingresos bajos. El porcentaje de personas que dicen no llegar a fin de mes, o que apenas logran hacerlo, pasó del 29% al 55% en el último año.

Además, 38,4% manifiesta "bronca" y 26,6% incertidumbre. El sentimiento de esperanza se mantiene únicamente dentro del segmento de los mileístas (21%).

"La cuestión se centra en el fondo económico de las cosas. Todo indica que la mayoría de los argentinos cree que este modelo está agotado", concluyó Bacman.