El exjefe de Gabinete Manuel Adorni tiene prohibida la salida del país

El fiscal Gerardo Pollicita, por su parte, presentó un dictamen para sumar nuevas diligencias ante el mismo juzgado, en busca de ampliar el espectro de la pesquisa. Entre sus requerimientos, sobresale el pedido para que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) acceda al expediente, así como solicitudes de información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la empresa propietaria de la aeronave vinculada al caso.