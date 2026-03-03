Petri acusó a Victoria Villarruel de apostar al "fracaso" del Gobierno y la Vicepresidenta le respondió con el IOSFA

“Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias", insistió.

“Villarruel fue funcional a la oposición", siguió y tras ser consultado sobre si creía que pensó en ser presidenta, no dudó: “Sí, sin lugar a dudas lo debe haber pensado”.

“Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”, disparó e insistió: “No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Cuando vos tenés que sostener a un Gobierno”.

Victoria Villarruel apuntó contra Petri

Tras las críticas de Petri, Villarruel le salió al cruce en X: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

Petri no se quedó atrás y le respondió en la misma red social: “Yo te conozco por golpista”.

El cruce no quedó ahí y la vicepresidenta siguió: “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y qué hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".