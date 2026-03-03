Petri acusó a Victoria Villarruel de apostar al "fracaso" del Gobierno y la Vicepresidenta le respondió con el IOSFA
El ex ministro de Defensa y hoy diputado nacional acusó a Victoria Villarruel de "golpista" y la Vicepresidenta lo acusó de haber estado detrás del "desfalco" de la Obras Social de las Fuerzas Armadas.
El destemplado discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa sigue generando olas. Tras acusar, muy poco veladamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel de "soñar con el sillón de Rivadavia", se sumó hoy a la polémica, siempre solícito, el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri.
La nueva polémica comenzó cuando Petri, para congraciarse con el mandatario libertario cargó directamente contra la Vicepresidenta. En diálogo con TN, el mendocino aseguró que Villarruel “apostó al fracaso de este Gobierno” y que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.
La Vicepresidenta no se quedó atrás y en sus redes sociales salió con la tapones de punta y responsabilizó a Petri por el presunto “desfalco de la obra social de los militares”.
Consultado por la actitud de Villarruel durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en la que se la vio consultando su celular en reiteradas oportunidades mientras Milei daba su discurso, Petri aseguró no estar sorprendido. “No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, disparó.
Y sobre los supuestos motivos para esta actitud aseguró: “Porque sí, porque cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”.
“Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias", insistió.
“Villarruel fue funcional a la oposición", siguió y tras ser consultado sobre si creía que pensó en ser presidenta, no dudó: “Sí, sin lugar a dudas lo debe haber pensado”.
“Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”, disparó e insistió: “No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Cuando vos tenés que sostener a un Gobierno”.
Victoria Villarruel apuntó contra Petri
Tras las críticas de Petri, Villarruel le salió al cruce en X: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.
Petri no se quedó atrás y le respondió en la misma red social: “Yo te conozco por golpista”.
El cruce no quedó ahí y la vicepresidenta siguió: “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y qué hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".
