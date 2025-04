Piden la indagatoria del policía que gaseó a la nena durante la represión en el Congreso

Para luego agregar: “En ese entendimiento, la conducta por la cual esta parte solicita se indague a Cristian Rivaldi podría resultar constitutiva -prima facie- del delito de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves -en perjuicio” de la niña y su madre, representadas por el abogado Gregorio Dalbon.

image.png

La nena de 10 años gaseada por la Policía: "Se sentían orgullosas de tirarme gas pimienta"

Luego de la controversia que se generó tras el brutal ataque de la policía que roció con gas pimienta a una niña de 10 años, fue la propia Fabricia quien salió a contar su versión el 16 de septiembre de 2024: "Se sentían orgullosas".

Sobre lo ocurrido en las afueras del Congreso mientras se debatía el veto a la reforma jubilatoria, la nena contó: "Fue un momento que nunca lo pasé, era la primera vez que íbamos a una manifestación. Después de ver la votación que salió negativa quisimos salir a defender a los jubilados".

"Nos tiraron gas a mamá y a mí, no estábamos haciendo nada. Era una manifestación política, no hicimos nada para que nos tiraran gas, de hecho estábamos sentadas en el piso", remarcó.

image.png

En diálogo con el panel de La Mañana por C5N, dio detalles del crudo momento en el que fue rociada: "Yo veía que señalaban, pero no sé si para que tiren o para que no. En una de las grabaciones se ve cómo los policías señalan".

Luego agregó: "Cuando sentí el gas, escuchaba a mi mamá que me pedía que cerrara los ojos pero ya me había entrado. Me asusté, empecé a gritar porque veía que no podía ver ni respirar de los nervios. No escuchaba a mi mamá, me llevaban de acá para allá".