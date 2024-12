Pidieron el desafuero y la detención de Edgardo Kueider

Edgardo Kueider Edgardo Kueider

De hecho el Senado tratará hoy en una sesión especial su eventual expulsión, tal como reclama el kirchnerismo o bien si lo suspende en sus funciones tal como promueven el oficialismo y la oposición dialoguista.

La magistrada también solicitó la detención y extradición de Iara Guinsel Costa, la secretaria que acompañaba a Kueider cuando intentaron entrar a Paraguay desde Brasil con más de 200 mil dólares sin declarar. En este caso Arroyo Salgado pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes usuales ya que no cuenta con fueros.

Tanto Kueider como Guinsel Costa Ambos se encuentran bajo prisión domiciliaria detenidos en un departamento de Asunción, mientras la Justicia paraguaya avanza en la investigación en la que están imputados por presunto contrabando. A pedido de los fiscales de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú determinó que deberán permanecer en principio como mínimo hasta el 5 de abril, el plazo dado al Ministerio Público Fiscal paraguayo para concluir la investigación. El pedido de desafuero y la voluntad de la justicia argentina de avanzar con la extradición de ambos podrían sin embargo modificar estos plazos fijados por el juez del país vecino.

primera foto kueider y secretaria.jpg

Los fueros de Edgardo Kueider

La Justicia no puede detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones. Esta inmunidad está garantizada por el artículo 68 de la Constitución Nacional que indica que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

En tanto el artículo 69 de la Constitución establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

Para que Kueider pueda ser indagado y/o detenido el Senado deberá votar su desafuero previamente con dos tercios de los votos. No se trata de una expulsión, ya que si la Justicia no lo hallara culpable, podría hipotéticamente reintegrase al cuerpo. Hoy no está claro si el Senado reuniría los votos exigidos, ya que tanto el kirchnerismo - que tiene una mayoría de 33 - como el oficialismo y aliados están enfrentados respecto de qué hacer con el senador pescado in fraganti en Paraguay.