Fuerte cruce entre libertario y piquetero: se dijeron de todo

Ramiro Marra: “Alguien que corta una calle es un delito porque le está generando un daño a un tercero, a un trabajador que necesita llegar a su trabajo. Casi la totalidad de los argentinos estamos en contra de los piquetes”

Eduardo Belliboni: “El método de la organización, la movilización y la huelga, es histórico. Cuando discutimos estas cosas, estamos discutiendo la fiebre y nunca discutimos la enfermedad”

Ramiro Marra: “Nuestro movimiento es un movimiento que defiende los intereses de los trabajadores, no se basa en la agresión ni violencia, sino en que podamos tener una convivencia. No obligamos a nadie y no llevamos a nadie, queremos que las cosas funcionen en la Argentina”

Eduardo Belliboni: “Marra defiende ideas extremas y fascistas. En el concepto de la idea general, está el apoyo a Fernández y al ajuste”

Ramiro Marra: “Belliboni siempre tira el debate para otro lado y nunca sobre lo que tenemos que debatir, que es el piquete. Yo soy liberal y defiendo mis intereses de libertad. Si vos haces un corte, sos un delincuente”

Eduardo Belliboni: “Las ideas de Marra son muy peligrosas, por estos climas antipiqueteros se generan cosas como el asesinato de Kosteki y Santillán o el de Mariano Ferreyra. A mí me llegan al teléfono amenazas de muerte de admiradores de Marra y él no dice nada”.