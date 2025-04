Polémica en Diputados: no citarán a Karina Milei por el caso $LIBRA

"No es gratuito para un país que haya gente, empresarios, entre grandes comillas, diciendo que tienen a tiro al Presidente por unos mangos. Eso nos destruye y es gravísimo para nuestro país", expresó en X el radical Pablo Juliano, miembro del bloque Democracia para Siempre.

"Por eso recién aprobamos en Diputados la Creación de una comisión investigadora del cripto-escándalo, también aprobamos la interpelación de Francos, Caputo y Cúneo Libarona (entre otros) y un abultado pedido de informes por escrito al PEN", sentenció.

Así, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía) y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, serían algunos de los citados a declarar ante la comisión de Diputados el próximo 22 de abril a las 14.

Pero de Karina Milei, nada.

Desde la bancada de Unión por la Patria el neuquino Pablo Todero puso el grito en X: "Los guardaespaldas parlamentarios del Presidente, nuevamente inmolándose a capa y espada por Javier Milei por promesas de migajas. Hoy se negaron a votar que Karina Milei, el eslabón clave (y paradógicamente el más débil) de una cadena de estafadores y coimeros, venga a Diputados a dar explicaciones por todo lo que se la acusa".

"Para nosotros no es lo mismo que venga el Jefe de Gabinete. Vamos insistir para que la Comisión Investigadora creada hoy la cite a explicar su participación en la criptoestafa", insistió el diputado.

Margarita Stolbizer, del GEN, también votó a favor de la comisión para investigar a los dos Milei y compañía pero sugirió que los funcionarios mencionados "se entregaron" para salvar el honor oficialista.

"También sacaron a (Manuel) Adorni", convino Stolbizer en declaraciones televisivas. "Todo raro, nadie se hace cargo. Solo Del Caño y yo nos manifestamos en desacuerdo", señaló al recordar la votación en la que 128 diputados lograron ponerse de acuerdo para investigar al Presidente, pero no a su hermana.

"En realidad no entendemos bien por qué no se cita a Karina Milei. Raramente algunos de Unión por la Patria plantearon que no iban a venir y que mejor los citábamos en la comisión", deslizó un legislador de la oposición, mientras desde el radicalisma alguien aseguró que "no había acuerdo dentro de los bloques" sobre los funcionarios a interpelar.