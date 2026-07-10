El riesgo país volvió a retroceder para ubicarse en el nivel más bajo de la gestión de Javier Milei
Cerró la semana apenas por encima de los 400 puntos básicos, apuntalado por la presentación que hizo el ministro Luis Caputo del programa financiero.
El riesgo país marcó otro descenso sobre el cierre de la semana, ubicándose apenas por encima de los 400 puntos básicos, y así anotar un nuevo mínimo en lo que va de la gestión de Javier Milei y el más bajo para el indicador desde marzo de 2018.
Durante el corriente año acumula un descenso de 29,6%, apuntalado por la reciente presentación del detallado programa financiero para 2026 y 2027, y desde la asunción del Presidente (cuando era de 2.100 puntos básicos) la contracción es superior al 80%.
Este viernes, el indicador que elabora el JP Morgan cerró en 402 puntos, quedando dos unidades por debajo del cierre del jueves (-0,5%), en una semana que estuvo marcada por la presentación que hizo el ministro Luis Caputo del programa financiero para el bienio.
Además, la nueva baja fue influida por el buen desempeño que anotaron los bonos soberanos, los cuales avanzaron en todas sus especies hasta 1,2% (AL29D) y 0,8% (GD30D) en los mejores casos.
Con el índice consolidado alrededor de los 400 puntos, analistas financieros consideran técnicamente viable una reapertura del financiamiento internacional para el país. Sin embargo, el Ministerio de Economía aclaró recientemente que no planea emitir nueva deuda externa en el corto plazo.
Wall Street, Merval y dólar
Las operaciones de los ADRs en Wall Street también reflejaron buenos resultados sobre el cierre de la semana, destacando los papeles de las compañías bancarias como BBVA (+9,1%), Galicia (+8,8%) y Supervielle (+6,4%).
Por el contrario, volvió a retroceder la acción de Globant (-4%), que atraviesa una severa crisis bursátil debido al fuerte impacto de la inteligencia artificial y un freno en sus perspectivas de crecimiento.
En la plaza local, el Merval avanzó 2,4% y las acciones del panel promedian subas encabezadas por BBVA (+7,6%) y Galicia (+6%). Pese a haber sido un día “no laborable” y sin actividad bancaria, la actividad bursátil operó con compra y venta de títulos privados y públicos en el plazo de 24 horas, ya que al no haber bancos no hubo operatorias de contado inmediato ni de caución.
Tampoco hubo operaciones en el mercado de cambios, por lo que el dólar oficial permaneció en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Sólo hubo actividades en la plaza informal, donde la divisa cotiza a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.
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