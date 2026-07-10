El riesgo país volvió a retroceder para ubicarse en el nivel más bajo de la gestión de Javier Milei

Wall Street, Merval y dólar

Las operaciones de los ADRs en Wall Street también reflejaron buenos resultados sobre el cierre de la semana, destacando los papeles de las compañías bancarias como BBVA (+9,1%), Galicia (+8,8%) y Supervielle (+6,4%).

Por el contrario, volvió a retroceder la acción de Globant (-4%), que atraviesa una severa crisis bursátil debido al fuerte impacto de la inteligencia artificial y un freno en sus perspectivas de crecimiento.

En la plaza local, el Merval avanzó 2,4% y las acciones del panel promedian subas encabezadas por BBVA (+7,6%) y Galicia (+6%). Pese a haber sido un día “no laborable” y sin actividad bancaria, la actividad bursátil operó con compra y venta de títulos privados y públicos en el plazo de 24 horas, ya que al no haber bancos no hubo operatorias de contado inmediato ni de caución.

Merval.

Tampoco hubo operaciones en el mercado de cambios, por lo que el dólar oficial permaneció en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. Sólo hubo actividades en la plaza informal, donde la divisa cotiza a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.