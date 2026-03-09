Militantes se concentraron frente a la casa de Cristina Kirchner por el 8M y pidieron por su libertad

8M: a qué hora empieza hoy lunes la marcha por el Día de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires

Bajo la consigna de visibilizar la desigualdad laboral y el impacto de las recientes reformas económicas, este lunes 9 de marzo se llevará a cabo la movilización central, en la Ciudad de Buenos Aires, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Aunque la fecha conmemorativa fue el domingo, las organizaciones feministas, sindicales y sociales decidieron trasladar la marcha principal para potenciar el alcance de sus reclamos en una jornada que incluirá un cese de actividades a nivel nacional.

La movilización de este año adquiere un fuerte tinte político tras la última asamblea transfeminista. Los colectivos centrarán sus exigencias en el rechazo a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, denunciando que la precarización afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Además, el documento oficial de la marcha expresará un rotundo "no" a la baja de la edad de punibilidad y a las modificaciones en la Ley de Glaciares, que actualmente cuenta con media sanción del Senado.

El cese de tareas convocado para este lunes busca evidenciar el peso de las mujeres en la economía formal e informal. Las organizaciones argumentan que las políticas de ajuste actuales han profundizado la brecha de género, especialmente en los sectores más vulnerables.

A qué hora empieza la movilización por el Día de la Mujer en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización del 9 de marzo comenzará a las 16.30, con una concentración en las inmediaciones del Congreso, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo.

Desde allí, las columnas marcharán hacia Plaza de Mayo, donde se prevé la instalación de un escenario para el acto central.

Las organizaciones convocantes también llamaron a realizar un paro y cesar las actividades en los lugares de trabajo para facilitar la participación en la movilización y visibilizar los reclamos.