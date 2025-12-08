Por qué Bartolomé Abdala es el actual Presidente de la Nación
El legislador puntano quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional este lunes, cargo que mantendría al menos hasta el jueves.
En un hecho bastante inédito, el senador puntano Bartolomé Abdala es desde este lunes 8 de diciembre el presidente de la Nación, cargo que ostentaría al menos hasta el jueves, en el marco de un nuevo viaje del presidente Javier Milei, que coincidió con el de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El senador por San Luis asumió provisionalmente la Presidencia de la Nación argentina a raíz del viaje al exterior de los dos principales integrantes del Poder Ejecutivo, según detallaron este lunes en C5N.
Abdala, quien ejerce la Presidencia Provisional del Senado, quedó automáticamente en la línea de sucesión. el presidente Javier Milei viajó este fin de semana a Noruega para acompañar a la líder opositora venezolana Corina Machado en la ceremonia de entrega del Premio Nobel.
Al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra fuera del país, realizando una visita oficial a España. Se sabe, además, de la feroz interna que mantiene la fórmula presidencial de La Libertad Avanza (LLA).
La ausencia concurrente de ambos mandatarios activó el mecanismo de sucesión constitucional, recayendo el mando de manera transitoria en el presidente provisional de la Cámara Alta, de acuerdo con la información de C5N.
Se espera que el senador Abdala permanezca a cargo de las funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que está previsto el regreso del presidente Milei a la Argentina.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario