Presidente-Vicepresidente, una relación atravesada por peleas y traiciones desde el regreso de la democracia

Eduardo Duhalde: la plataforma del poder

Compañero de fórmula con la que Carlos Menem le arrebató inesperadamente la candidatura presidencial por el Partido Justicialista a Antonio Cafiero, acompañó al riojano en el gobierno entre 1989 y 1991 para luego hacer su juego propio y usar el cargo como plataforma de lanzamiento para su propia carrera política. Renunció a mitad de mandato para asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires y terminó enfrentado con el menemismo.

Carlos Ruckauf: distancia controlada

Vicepresidente en el segundo mandato de Menem, mantuvo distancia y, al igual que su antecesor en el cargo, se enfocó en su proyección para la gobernación de Buenos Aires, lo que también lo alejó de la Casa Rosada.

Carlos “Chacho” Álvarez: la renuncia anticipada

Vicepresidente de Fernando de la Rúa, y pata clave en el armado de la Alianza que puso fin a una década de menemismo y también fue clave en la debacle del gobierno al dejar al desnudo la corrupción al interior de la Casa Rosada. En medio del escándalo por el pago de coimas en el Senado para sacar adelante la polémica flexbilización laboral que el gobierno de De la Rúa impulsaba a instancias de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), Chacho Álvarez renunció en octubre de 2000. Su salida agravó la crisis política de la Alianza que nunca pudo superar y terminar por hacer eclosión en diciembre de 2001 con la peor crisis económica, financiera y social desde el regreso de la democracia.

Daniel Scioli: choques iniciales y orden al final

Vicepresidente de Néstor Kirchner, el siempre polifacético Scioli que hoy forma parte, de manera muy entusiasta y celberatoria, del gobierno de Javier Milei, mantuvo una tensa relación con el santacruceño en el inicio de un mandato que estaba marcado todavía por los ecos de la crisis de 2001. Este vínculo que comenzó frío fue sin embargo volviéndose más fluido, a tal punto que en 2007 fue el candidato de la Casa Rosada para la disputa por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó durante dos mandatos consecutivos y tras los cuales obtuvo el visto bueno de la entonces presidenta Cristina Kirchner para ser el candidato presidencial del oficialismo en 2015.

Julio Cobos: el “no positivo”

Vicepresidente de Cristina Kirchner en el intento del kirchnerismo por conformar una amplia alianza transversal que excediera al peronismo, terminó por sentenciar la derrota del gobierno en la crisis que abrió en 2008 el intento por imponer las retenciones móviles a la soja. Para zanjar la crisis Cristina resolvió que fuera el Congreso el que definiera la disputa por la famosa Resolución 125. Aprobada en Diputados llegó el momento del debate en el Senado y tras el empate en la votación Cobos fue el encargado de desempatar. Su "mi voto no es positivo" sentenció el quiebre definitivo con la Casa Rosada. Cobos lo utilizó luego como plataforma para intentar una carrera a la presidencia que quedó solo en aspiraciones.

Amado Boudou: el vice condenado

Vicepresidente en el segundo mandato de Cristina Kirchner mantuvo siempre una buena relación con la presidenta pero su paso por el cargo terminó en escándalo tras ser involucrado en el denominado caso Ciccone, De hecho Boudou fue condenado mientras ejercía el cargo, protagonizando uno de los mayores escándalos institucionales desde el regreso de la democracia.

Gabriela Michetti: marginal en la gestión

Vicepresidenta de Mauricio Macri, es una de las pocas cuyo vínculo no terminó en escándalo pero sí perdió protagonismo rápidamente y quedó completamente relegada de la gestión hasta el punto de prácticamente desaparecer y apenas desempeñar una papel meramente protocolar.

Cristina Kirchner: la vice que condicionó al presidente

En el gobierno de Alberto Fernández, Cristina marcó la agenda desde el Senado y condicionó las decisiones del Ejecutivo. De hecho estuvo detrás de las salidas de numerosos funcionarios, entre ellos el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien esmeriló e intentó condicionar hasta provocar su renuncia. Cristina terminó por romper públicamente el gobierno y provocar una profunda crisis de legitimidad del presidente Fernández.

Victoria Villarruel: la tensión libertaria

Hoy, la relación entre Villarruel y Milei está completamente rota. Desde la Casa Rosada ya repitieron en reiteradas oportunidades que la viocepresidenta no forma parte de la gestión y hasta la trataron de golpista. Sin vuelta atrás, Villarruel aseguró que intentan forzar su renuncia pero advirtió que no cederá y no les dará "el gusto".

