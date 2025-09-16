Previo a la marcha universitaria, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a los estudiantes

Diputados y una sesión especial para tratar los rechazos a los vetos de Javier Milei

La presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, a cargo de Martín Menem, confirmó este lunes la convocatoria a una sesión especial solicitada por distintos bloques de la oposición para este miércoles 17 a partir de las 13. De reunir el quórum necesario para poder inicio a la sesión la oposición buscará avanzar con el rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, entre otros temas.

sesion especial diputados 2

La convocatoria fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros sectores del peronismo y el radicalismo. La sesión especial coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que será a las 17 frente al Congreso, y a la que se sumarán jubilados y trabajadores del Hospital Garrahan.

marcha universitaria Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2024