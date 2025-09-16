Previo a la marcha universitaria, Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a los estudiantes
Un gran número de universitarios se congregó en las afueras del departamento ubicado en San José 1111, en el marco de protestas contra el veto presidencial.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una nueva jornada histórica este miércoles, cuando miles de estudiantes y docentes universitarios se acerquen a las inmediaciones del Congreso para llevar a cabo la tercera Marcha Federal Universitaria, mientras Diputados impulsa el debate por el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
En este sentido, ya hubo varias protestas en el inicio de esta semana, que incluyeron clases al aire libre y toma de edificios, por lo que se prevé que la manifestación de mañana será verdaderamente multitudinaria. En medio de la movilización de alumnos de la UBA, estudiantes secundarios de Capital Federal recordaron la Noche de los Lápices este martes, acercándose a la puerta del departamento de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111 (Constitución), donde la exmandataria cumple con su prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
Al advertir su presencia, la expresidenta no dudó en salir a saludarlos alrededor de las 19:30, algo que ya había hecho unas horas antes.
Diputados y una sesión especial para tratar los rechazos a los vetos de Javier Milei
La presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, a cargo de Martín Menem, confirmó este lunes la convocatoria a una sesión especial solicitada por distintos bloques de la oposición para este miércoles 17 a partir de las 13. De reunir el quórum necesario para poder inicio a la sesión la oposición buscará avanzar con el rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, entre otros temas.
La convocatoria fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros sectores del peronismo y el radicalismo. La sesión especial coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que será a las 17 frente al Congreso, y a la que se sumarán jubilados y trabajadores del Hospital Garrahan.
