Francisco Sánchez se retractó: ya no quiere pena de muerte por casos de corrupción

El diputado nacional del PRO Francisco Sánchez se retractó este jueves tras proponer instaurar la pena de muerte para casos de corrupción y aclaró que "si bien no está expresado" en el proyecto que presentó, sí lo consideró "como una alternativa de tratamiento, no dirigido a ninguna persona en particular, sino a todos los casos en los que se pruebe fehacientemente delitos de latrocinio".