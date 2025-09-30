Provincias Unidas se reunió en Puerto Madryn para consolidar su agenda federal rumbo a las legislativas

Juan Schiaretti

Desde Provincias Unidas destacaron el compromiso de la coalición con el sector industrial y el potencial exportador de la Patagonia. La visita a la planta de ALUAR permitió dialogar sobre inversiones en minería, energía y manufactura de cara al futuro del país.

Luego, a las 11.30 se realizó el acto central en el Hotel Rayentray, el cual incluyó una conferencia de prensa transmitida en vivo. Allí se trataron diferentes temas como la distribución de recursos federales, la inflación y estrategias para fortalecer las economías provinciales.

Provincias Unidas - Puerto Madryn

El cronograma concluyó con un almuerzo privado en horas del mediodía, donde los mandatarios provinciales debatieron los próximos pasos de la campaña y afianzaron la alianza.

Analistas políticos señalan que Provincias Unidas podría posicionarse como una alternativa frente a los bloques tradicionales, con un discurso basado en el federalismo real y la autonomía provincial.

Tras la reunión de Río Cuarto hace dos semanas, el desembarco en la Patagonia marca un nuevo capítulo en la estrategia del frente, que busca captar apoyo en las provincias.

