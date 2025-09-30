Provincias Unidas se reunió en Puerto Madryn para consolidar su agenda federal rumbo a las legislativas
De cara a las elecciones de octubre, gobernadores y referentes del espacio se reunieron fortalece su alianza federal.
La ciudad de Puerto Madryn fue escenario este martes de una intensa jornada política encabezada por los gobernadores y referentes de Provincias Unidas, la coalición que busca afianzar un perfil federal en el camino hacia las elecciones legislativas de octubre.
El encuentro tuvo como anfitrión al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien recibió a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes) y al exgobernador cordobés Juan Schiaretti, actual candidato a diputado nacional.
La jornada comenzó poco después de las 10 de la mañana con una recorrida por la planta de aluminio ALUAR, ubicada en las afueras de la ciudad portuaria. Allí los dirigentes fueron recibidos por el presidente de la compañía, Javier Madanes, con quien dialogaron sobre la importancia de la producción industrial, la generación de empleo genuino y el potencial exportador de la Patagonia.
Durante la visita, Schiaretti destacó que la planta constituye “un ejemplo de que la producción y la generación de empleo genuino en Argentina son posibles”.
Desde Provincias Unidas destacaron el compromiso de la coalición con el sector industrial y el potencial exportador de la Patagonia. La visita a la planta de ALUAR permitió dialogar sobre inversiones en minería, energía y manufactura de cara al futuro del país.
Luego, a las 11.30 se realizó el acto central en el Hotel Rayentray, el cual incluyó una conferencia de prensa transmitida en vivo. Allí se trataron diferentes temas como la distribución de recursos federales, la inflación y estrategias para fortalecer las economías provinciales.
El cronograma concluyó con un almuerzo privado en horas del mediodía, donde los mandatarios provinciales debatieron los próximos pasos de la campaña y afianzaron la alianza.
Analistas políticos señalan que Provincias Unidas podría posicionarse como una alternativa frente a los bloques tradicionales, con un discurso basado en el federalismo real y la autonomía provincial.
Tras la reunión de Río Cuarto hace dos semanas, el desembarco en la Patagonia marca un nuevo capítulo en la estrategia del frente, que busca captar apoyo en las provincias.
