Qué dijo Patricia Bullrich, tras el cruce con Victoria Villarruel: "Relación institucional"
La funcionaria que está a punto de dejar el Ministerio de Seguridad se refirió a los intercambios con la presidenta del Senado durante la sesión preparatoria.
La ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, habló este viernes sobre el cruce que protagonizó con la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, en la sesión preparatoria donde asumieron los nuevos legisladores.
En este sentido, la libertaria aseguró que mantiene con Villarruel una relación “institucional” y destacó que la titular del Senado "se planteó por encima de los partidos". En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich subrayó: “Nosotros nos encargaremos de juntar los votos que hay que juntar para votar las leyes”.
En la misma línea, agregó: “Tenemos una relación institucional y todo transcurrió en orden”. Y puntualizó: “Hay temas que hay que discutir porque ella ha sido electa por LLA, y tiene que haber una relación distinta, como pasa con Martín Menem en la Cámara de Diputados”. Las declaraciones se produjeron tras la primera sesión especial del Senado, marcada por la jura de los legisladores y la organización de los bloques parlamentarios.
El intercambio entre Bullrich y Villarruel se produjo al final de la sesión y estuvo vinculado a un reclamo sobre la cantidad de familiares permitidos para ingresar al recinto y acompañar a los senadores durante la jura.
Según precisó Bullrich a la prensa acreditada, se trató de un ajuste en los protocolos que generó tensión momentánea, pero que no impidió el desarrollo de la sesión. La jornada marcó el inicio de la actividad parlamentaria del nuevo Senado y la coordinación entre los distintos bloques en un contexto institucional.
En la jornada de hoy, 23 senadores electos prestaron juramento en la Cámara alta, en el marco de la sesión preparatoria que abrió formalmente el período legislativo. Entre ellos se destacaron representantes de distintos bloques políticos, lo que permitió configurar el mapa parlamentario que regirá durante los próximos años.
La ceremonia incluyó la lectura de la fórmula de cada legislador y la recepción de los diplomas correspondientes, mientras que los familiares presentes pudieron acompañar a los nuevos integrantes del Senado siguiendo los protocolos establecidos por la Presidencia de la Cámara.
Este acto marcó el inicio oficial de las funciones de los legisladores y sirvió como primera instancia de interacción entre los distintos bloques, en un escenario de coordinación institucional y expectativa por la dinámica política que se desplegará en los próximos meses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario