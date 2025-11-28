Qué dijo Patricia Bullrich, tras el cruce con Victoria Villarruel: "Relación institucional"

En la jornada de hoy, 23 senadores electos prestaron juramento en la Cámara alta, en el marco de la sesión preparatoria que abrió formalmente el período legislativo. Entre ellos se destacaron representantes de distintos bloques políticos, lo que permitió configurar el mapa parlamentario que regirá durante los próximos años.

La ceremonia incluyó la lectura de la fórmula de cada legislador y la recepción de los diplomas correspondientes, mientras que los familiares presentes pudieron acompañar a los nuevos integrantes del Senado siguiendo los protocolos establecidos por la Presidencia de la Cámara.

Este acto marcó el inicio oficial de las funciones de los legisladores y sirvió como primera instancia de interacción entre los distintos bloques, en un escenario de coordinación institucional y expectativa por la dinámica política que se desplegará en los próximos meses.