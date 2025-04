Quién es Gov.eth, el hacker que se atribuyó el ataque a la portada del diario Perfil

El sufijo “.eth” en su alias sugiere una conexión con el ecosistema Ethereum y el mundo de las criptomonedas, aunque hasta el momento no hay evidencia concreta de su participación en actividades específicas dentro de esta comunidad.

ciberseguridad hacker 1.jpg

A diferencia de otros ciberdelincuentes que operan desde el anonimato absoluto, gov.eth construyó una imagen que trasciende el mundo digital. Sus acciones no son meramente destructivas, sino que buscan poner en evidencia las fallas estructurales en la seguridad informática de instituciones públicas y privadas.

El ataque a Perfil no fue el primero, ni probablemente sea el último. Ya en el pasado vulneró los sistemas de seguridad de los sitios de Mi Argentina y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). En cada uno de estos casos, gov.eth no buscó un beneficio económico directo, sino llamar la atención sobre la fragilidad de los sistemas informáticos que manejan información sensible.

Hacker

Sus ataques suelen ir acompañados de mensajes que cuestionan directamente a las autoridades y los organismos encargados de garantizar la seguridad digital. En el ataque a Mi Argentina, el hacker dejó un mensaje irónico: "Really? Hacked again!?" (¿En serio? ¿¡Hackeados otra vez!?).

En el hackeo al Renaper el Gob.eth tuvo acceso a información confidencial del Registro Nacional de las Personas. También logró entrar al sistema de la Policía de la Ciudad y se infiltró en bases de datos exponiendo así la debilidad de las fuerzas de seguridad en materia de protección digital.