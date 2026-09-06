De los insultos a la validación: ahora el Gobierno de Javier Milei comparte encuestas de medios
En un giro llamativo de su comunicación, la Oficina del Presidente difundió un sondeo para respaldar sus recientes decisiones sobre la causa Malvinas.
La relación entre el oficialismo y los medios masivos de comunicación sumó un nuevo y desconcertante capítulo este fin de semana, con la validación de una encuesta en redes sociales que aparentemente le da positivo al Gobierno de Javier Milei en el marco de sus recientes anuncios.
En un movimiento poco habitual para los estándares de la comunicación oficial, la Oficina del Presidente de la República Argentina utilizó sus canales institucionales para replicar y celebrar los resultados de un sondeo de opinión elaborado por el diario Clarín en relación a las recientes medidas adoptadas por la administración libertaria en el marco de la causa Malvinas.
A través de una placa difundida en sus redes sociales bajo el título "Apoyo a las medidas del Presidente Milei sobre Malvinas", el Ejecutivo destacó un contundente 81,3% bajo la categoría de calificación "Muy bueno", explicitando en el pie del gráfico la procedencia del dato: "Fuente: encuesta de Clarín en redes sociales".
De los insultos a la validación: el giro de Javier Milei
La validación institucional de una métrica provista por uno de los principales diarios del país no tardó en encender el debate político y reavivar las contradicciones discursivas del oficialismo. Resulta, como mínimo, llamativo que la administración actual decida apoyarse en los registros de un medio al que el propio Javier Milei ha tildado históricamente con extrema dureza.
En su retórica habitual contra el periodismo, el jefe de Estado ha pronunciado frases de alto voltaje confrontativo, llegando a asegurar públicamente que "no odiamos lo suficiente a los periodistas", a catalogar a los trabajadores de prensa de "mierdas humanas" o a bautizar directamente al diario en cuestión como "Clarín, la gran estafa argentina".
Sin embargo, la necesidad de exhibir índices de aceptación pública ante medidas de alto impacto simbólico pareció suspender temporalmente la animosidad discursiva. Así, cuando el termómetro digital arroja números favorables, los cuestionamientos a la credibilidad de los medios quedan a un lado, transformando una encuesta periodística de redes sociales en un insumo oficial de propaganda gubernamental.
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