Tensión en la Asamblea Legislativa: Germán Martínez confrontó a Martín Menem por los ataques de Javier Milei

La actitud de Martínez reflejó el malestar de un sector del Congreso que considera que el tono del Ejecutivo ha cruzado límites institucionales. Mientras desde las galerías pobladas por militantes libertarios se gritaban consignas a favor del ajuste, en el recinto los cruces verbales entre legisladores de distintos bloques se volvieron constantes, convirtiendo esta apertura de sesiones ordinarias de marzo de 2026 en una de las más fracturadas de los últimos años.