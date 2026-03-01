Tensión en la Asamblea Legislativa: Germán Martínez confrontó a Martín Menem por los ataques de Javier Milei
El jefe del bloque de UxP no se aguantó los constantes agravios del mandatario y reclamó cara a cara con el titular de la Cámara.
El clima de máxima tensión en la Asamblea Legislativa de este domingo sumó un capítulo de confrontación directa durante el discurso de Javier Milei. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, realizó un enérgico reclamo ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, denunciando los ataques sistemáticos del mandatario hacia la oposición.
Mientras el Presidente lanzaba insultos contra los "kukas" y los legisladores opositores, Martínez se puso de pie para exigir que se respete la investidura de los representantes del pueblo.
El diputado santafesino se dirigió a Menem para cuestionar la pasividad de la presidencia de la Cámara ante los agravios constantes por parte de Milei, quien no detuvo su lectura a pesar del murmullo y las protestas que crecían en las bancas de la izquierda y el peronismo.
Se pudo observar en las imágenes que la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó calmarlo, ante la pasividad del riojano.
La actitud de Martínez reflejó el malestar de un sector del Congreso que considera que el tono del Ejecutivo ha cruzado límites institucionales. Mientras desde las galerías pobladas por militantes libertarios se gritaban consignas a favor del ajuste, en el recinto los cruces verbales entre legisladores de distintos bloques se volvieron constantes, convirtiendo esta apertura de sesiones ordinarias de marzo de 2026 en una de las más fracturadas de los últimos años.
