Provincia advierte que no puede "garantizar que no haya agresiones" contra Javier Milei en su acto en Moreno

Desde la Gobernación indicaron a la agencia NA que no está previsto un "protocolo especial" para la actividad porque no es "competencia" del Gobierno que encabeza Axel Kicillof.

"De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar", insistieron las fuentes.

Por su parte, Alonso sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana "no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente", y lo describió en el streaming de Infobae como "un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó", entre el domingo y este martes.

Alonso también añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que también advirtió que “no estaban dadas las condiciones” para la caravana en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.

Pero Javier Milei tiene previsto encabezar este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza, y tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio.