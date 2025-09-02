Provincia advierte que no puede "garantizar que no haya agresiones" contra Javier Milei en su acto en Moreno
El Presidente tiene previsto seguir la campaña para las elecciones del domingo, pero el jefe de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, hizo una advertencia.
El presidente Javier Milei tiene pautado un acto de campaña para este miércoles en el partido de Moreno como último esfuerzo antes de las elecciones legislativas provinciales, que son este domingo. Pero el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, envió una nota a Casa Militar para advertir sobre los "riesgos" del evento.
"No puedo garantizar que no haya agresiones. Tenemos que cuidar al Presidente", confirmó el propio Alonso en una comunicación con el canal C5N tras enviar la nota a Casa Militar, organismo responsable de la custodia de Javier Milei.
Durante esta campaña el Presidente pasó un mal momento en Lomas de Zamora, donde fue recibido con piedrazos e insultos y tuvo que ser evacuado mientras algunos de sus partidarios, como José Luis Espert, escapaban en moto sin casco a pesar del peligro.
Tras las acusaciones de Javier Milei y compañía contra el jefe comunal de Lomas de Zamora por la falta de seguridad presidencial, Alonso abrió el paraguas y anticipó en su nota sobre los peligros de realizar el evento de La Libertad Avanza "en el lugar elegido en Moreno", en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Desde la Gobernación indicaron a la agencia NA que no está previsto un "protocolo especial" para la actividad porque no es "competencia" del Gobierno que encabeza Axel Kicillof.
"De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar", insistieron las fuentes.
Por su parte, Alonso sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana "no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente", y lo describió en el streaming de Infobae como "un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó", entre el domingo y este martes.
Alonso también añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que también advirtió que “no estaban dadas las condiciones” para la caravana en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.
Pero Javier Milei tiene previsto encabezar este miércoles en Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza, y tendrá a su cargo de las palabras finales del evento que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio.
