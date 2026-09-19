Bahía Blanca: la insólita foto de una mujer que salió al balcón en toalla para ver a Javier Milei

Militantes y referentes locales de La Libertad Avanza se reunieron cerca del Hotel Land Plaza. Con un fuerte operativo policial, Milei saludó a los presentes. Horas después, un video se volvió viral: una mujer salió a un balcón en toalla, tras bañarse, para ver al mandatario. Llevaba un toallón en la cabeza y otro cubría su cuerpo. A su lado, un joven registraba la escena. Su expresión hacia el presidente no parecía ser de aprobación.