Bahía Blanca: la insólita foto de una mujer que salió al balcón en toalla para ver a Javier Milei
El Presidente recorrió este viernes la ciudad de Bahía Blanca en el marco de la campaña electoral hacia su eventual reelección en 2027.
El viernes, Javier Milei visitó Bahía Blanca. Primero recorrió tres compañías alcanzadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Por la tarde, tenía previsto un encuentro con militantes. Lo acompañaron Karina Milei, Diego Santilli, Fabián Fernández y Sebastián Pareja.
Militantes y referentes locales de La Libertad Avanza se reunieron cerca del Hotel Land Plaza. Con un fuerte operativo policial, Milei saludó a los presentes. Horas después, un video se volvió viral: una mujer salió a un balcón en toalla, tras bañarse, para ver al mandatario. Llevaba un toallón en la cabeza y otro cubría su cuerpo. A su lado, un joven registraba la escena. Su expresión hacia el presidente no parecía ser de aprobación.
La convocatoria estaba fijada para las 16.30, pero el Presidente llegó después de las 17, según La Brújula. También asistió Las Fuerzas del Cielo, grupo que responde a Daniel Parisini (el Gordo Dan) y a Santiago Caputo.
Cientos de personas se acercaron con banderas, pancartas y el grito de “Viva la libertad, carajo”. También llegaron residentes de Punta Alta, Laprida y Tres Arroyos. Entre los dirigentes locales estuvieron Oscar Liberman y los concejales Felipe Ferrández, Mauro Reyes, Franca Grippo, Fernando Compagnoni y Marité Gonard, según La Nueva.
Cerca de las 18, Milei emprendió el regreso a Buenos Aires. Fue la tercera visita del Presidente a Bahía Blanca durante su mandato. Además de la secretaria general de la Presidencia, con Milei estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el diputado nacional Sebastián Pareja, su armador político partidario en territorio bonaerense.
Puede que el equipo del Presidente esté pensando en una reelección en 2027, pero los números no acompañan a su gestión, ni en lo económico ni en lo mediático.Una encuesta reciente demostró que la imagen negativa del presidente Javier Milei es del 52% en septiembre de 2026, y que su gestión mantiene un 42% de aprobación entre el público a 15 meses de las elecciones generales en las que podría presentarse para un segundo mandato.
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